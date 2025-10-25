Пентагон получил анонимное пожертвование на выплаты зарплат военным

Пентагон получил анонимное пожертвование в размере 130 миллионов долларов на выплату зарплат военнослужащим во время шатдауна.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщил официальный представитель американского министерства Шон Парнелл.

"Министерство войны США приняло анонимное пожертвование в размере 130 миллионов долларов в рамках полномочий по принятию общецелевых пожертвований. Пожертвование было предоставлено с условием, что оно будет использовано для возмещения трат на зарплаты и льготы военнослужащим", - отметил он.