Pentaqon ianə hesabına hərbçilərin maaşını verir
Digər ölkələr
- 25 oktyabr, 2025
- 04:42
Pentaqon bağlanma zamanı hərbçilərin maaşlarını ödəmək üçün 130 milyon dollarlıq anonim ianə alıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Müharibə Nazirliyinin sözçüsü Şon Parnel bildirib.
"ABŞ Müharibə Nazirliyi ümumi təyinatlı ianələri qəbul etmək səlahiyyəti daxilində 130 milyon dollar məbləğində anonim ianə qəbul edib. Bu ianə hərbçilərin maaş və müavinətlərinin ödənilməsinə sərf ediləcəyi anlayışı ilə təmin edilib", - deyə o qeyd edib.
