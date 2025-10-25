İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Pentaqon ianə hesabına hərbçilərin maaşını verir

    Digər ölkələr
    • 25 oktyabr, 2025
    • 04:42
    Pentaqon ianə hesabına hərbçilərin maaşını verir

    Pentaqon bağlanma zamanı hərbçilərin maaşlarını ödəmək üçün 130 milyon dollarlıq anonim ianə alıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Müharibə Nazirliyinin sözçüsü Şon Parnel bildirib.

    "ABŞ Müharibə Nazirliyi ümumi təyinatlı ianələri qəbul etmək səlahiyyəti daxilində 130 milyon dollar məbləğində anonim ianə qəbul edib. Bu ianə hərbçilərin maaş və müavinətlərinin ödənilməsinə sərf ediləcəyi anlayışı ilə təmin edilib", - deyə o qeyd edib.

