    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan etilen istehsalını 12 % artırıb

    Biznes
    • 02 yanvar, 2026
    • 16:19
    Azərbaycan etilen istehsalını 12 % artırıb

    2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda 141,3 min ton etilen istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 12 % çoxdur.

    Ötən il dekabr ayının 1-nə, ölkədə 1,1 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2024-cü ildə Azərbaycanda 129,5 min ton etilen istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 21,8 % azdır.

