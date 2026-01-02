Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Бизнес
    • 02 января, 2026
    • 17:00
    Азербайджан увеличил производство этилена на 12%

    В Азербайджане в январе-ноябре 2025 года произведено 141,3 тыс. тонн этилена, что на 12% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    На 1 декабря прошлого года в стране имелся запас готовой продукции в объеме 1,1 тыс. тонн.

    В 2024 году в Азербайджане было произведено 129,5 тыс. тонн этилена, что на 21,8% меньше по сравнению с 2023 годом.

    этилен Азербайджан производство Госкомстат
    Azərbaycan etilen istehsalını 12 % artırıb

    Лента новостей