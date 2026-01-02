Азербайджан увеличил производство этилена на 12%

В Азербайджане в январе-ноябре 2025 года произведено 141,3 тыс. тонн этилена, что на 12% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

На 1 декабря прошлого года в стране имелся запас готовой продукции в объеме 1,1 тыс. тонн.

В 2024 году в Азербайджане было произведено 129,5 тыс. тонн этилена, что на 21,8% меньше по сравнению с 2023 годом.