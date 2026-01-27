MEDİA: Deepfake видео с Хикметом Гаджиевым направлено на подрыв стратегического союза Баку и Анкары

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Агентство развития медиа Азербайджана (MEDİA) сделало заявление касательно фейкового видео с помощником президента - руководителем отдела внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева, созданного с использованием технологии deepfake.

    Как сообщили Report в MEDİA, видеоматериал распространяется через ряд аккаунтов в социальных сетях.

    "Этот образец дезинформации подготовлен с использованием искусственного интеллекта с целью ввести общественность в заблуждение. Он также преследует цель нанести ущерб отношениям между Азербайджаном и Турцией, подорвать существующий стратегический союз двух братских стран и ослабить взаимное доверие", - говорится в заявлении.

    MEDİA призвало общественность доверять исключительно информации из официальных источников, а журналистов и общественных деятелей - проявлять принципиальность и бдительность в условиях роста фейковых и лживых информационных кампаний.

    Кроме того, агентство обратилось к владельцам социальных платформ и соответствующим структурам с призывом оперативно удалять вредоносный и фальшивый контент, а также внедрять эффективные механизмы для предотвращения подобных инцидентов.

    MEDİA: Hikmət Hacıyevin adından hazırlanan saxta video Türkiyə ilə münasibətlərin zədələnməsinə xidmət edir
    MEDIA calls out deepfake video as attempt to undermine Azerbaijan–Türkiye relations

