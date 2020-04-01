Пентагон отказался эвакуировать военных из-за вспышки коронавируса на авианосце

Пентагон не собирается эвакуировать своих военнослужащих с авианосца Theodore Roosevelt, несмотря на вспышку заражения коронавирусом на борту. Как сообщает Report, об этом заявил в интервью телеканалу CBS News министр обороны США Марк Эспер.

По его словам, "серьезных больных" на судне не наблюдается, а руководство США и так много делает для авианосца: поставляет медикаменты и продукты питания, направляет технический и медицинский персонал.

Пентагон прикладывает усилия, чтобы не допустить заражения, добавил Эспер.

Ранее СМИ сообщали, что на борту авианосца зафиксировано около 80 случаев инфицирования. Капитан корабля Бретт Крозье направил письмо командованию ВМС США, призывая принять решительные меры для спасения жизней моряков и остановить распространение вируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.