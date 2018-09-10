Пентагон опроверг применение фосфорных бомб в Сирии

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Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Пентагон опроверг заявление Минобороны РФ о том, что ВВС США нанесли бомбовый удар в провинции Дейр-эз-Зор с применением фосфорных снарядов, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Представитель военного ведомства США Шон Робертсон заявил, что в настоящее время у Пентагона нет информации об использовании зарядов с белым фосфором. По его словам, ни у одного из подразделений армии США в данном районе нет этого вида вооружений.

Отметим, что накануне руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что самолеты F-15 ВВС США 8 сентября нанесли удары с применением фосфорных зажигательных боеприпасов по населенному пункту Хаджин в провинции Дэйр-эз-Зор.