Пентагон: Операция по выводу войск из Афганистана завершена более чем на 50%

Свыше 50% американских военнослужащих и боевой техники уже выведены из Афганистана

Свыше 50% американских военнослужащих и боевой техники уже выведены из Афганистана.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное командование (CENTCOM) ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят Центральная Азия и Ближний Восток.

"С момента принятия президентом Джо Байденом решения [о выводе войск] Пентагон для вывоза военных грузов осуществил примерно 500 рейсов военно-транспортных самолетов C-17. Кроме того, почти 13 тыс. единиц военного имущества было передано Управлению тылового обеспечения Минобороны для уничтожения. США также официально передали в распоряжение Министерства обороны Афганистана шесть баз. По оценкам CENTCOM, процесс вывода завершен более чем на 50%", - отмечается в распространенном заявлении.

Днем ранее глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи в ходе телефонного брифинга заявил, что американская армия "примерно на половине пути и движемся в комфортном для нас темпе". Завершить вывод войск Вашингтон намерен к сентябрю.

На конец апреля в Афганистане, по данным Пентагона, находились 2,5 тыс. американских солдат и офицеров. НАТО также выводит свои силы из Афганистана.