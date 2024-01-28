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Пентагон не будет проводить учения со странами Африки

Пентагон не будет проводить учения со странами Африки Пентагон не будет проводить совместные учения с военными из Буркина-Фасо, Эритреи, Эфиопии, Мали, Нигера и Судана на фоне критики со стороны конгресса.
Другие страны
28 января 2024 г. 11:09
Пентагон не будет проводить учения со странами Африки

Пентагон не будет проводить совместные учения с военными из Буркина-Фасо, Эритреи, Эфиопии, Мали, Нигера и Судана на фоне критики со стороны конгресса.

Как передает Report, об этом пишет газета The Washington Post (WP).

"Пентагон внезапно отказался от планов обучения вместе с военными нескольких стран, которые либо участвуют в свержении демократических правительств, либо обвиняются в нарушениях прав человека, изменив курс на фоне недавнего пристального внимания", — говорится в публикации.

Информации о том, откажется ли Пентагон от планов по совместным учениям с другими странами, где произошли военные перевороты или чьи достижения противоречат заявленному президентом США Джо Байденом обязательству продвигать права человека и демократические идеалы, нет.

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