    • 29 марта, 2026
    • 14:34
    Педро Санчес: Ситуация на Ближнем Востоке грозит продовольственным кризисом

    Операция США и Израиля против Ирана привела к росту цен на топливо и грозит возможным продовольственным кризисом.

    Как передает Report, об этом сказал председатель правительства Испании Педро Санчес в письме к сторонникам Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), лидером которой он является.

    "Спираль нестабильности из-за последних событий угрожает всему региону и планете в целом. Мы уже месяц наблюдаем открытую войну на Ближнем Востоке: более 2 тыс. жизней потеряно, 4 млн человек вынужденно покинули свои дома, нарушены цепочки поставок, взлетели цены на нефть и газ и на горизонте навис продовольственный кризис", - отмечается в послании.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.

    Pedro Sançes: Yaxın Şərqdəki vəziyyət ərzaq böhranı təhlükəsi yaradır

