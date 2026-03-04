Педро Санчес ответил Трампу: Вы не можете играть с судьбами миллионов
- 04 марта, 2026
- 12:44
Премьер-министр Испании Педро Санчес ответил президенту США Дональду Трампу на угрозы Вашингтона сократить торговлю с Мадридом.
Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, испанский премьер выступил с телеобращением к нации.
Он подчеркнул, что Испания противостоит "катастрофе", которую несет продолжающаяся война на Ближнем Востоке.
"Так начинаются великие бедствия человечества... Вы не можете играть в русскую рулетку с судьбами миллионов", - сказал премьер.
Накануне американский президент заявил, что США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией из-за отказа страны увеличить военные расходы до 5% ВВП.
Отметим, что напряженность между двумя странами обострилась после того, как Санчес осудил бомбардировки Ирана со стороны США и Израилем, назвав их безрассудными и незаконными.