    Педро Санчес ответил Трампу: Вы не можете играть с судьбами миллионов

    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 12:44
    Премьер-министр Испании Педро Санчес ответил президенту США Дональду Трампу на угрозы Вашингтона сократить торговлю с Мадридом.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, испанский премьер выступил с телеобращением к нации.

    Он подчеркнул, что Испания противостоит "катастрофе", которую несет продолжающаяся война на Ближнем Востоке.

    "Так начинаются великие бедствия человечества... Вы не можете играть в русскую рулетку с судьбами миллионов", - сказал премьер.

    Накануне американский президент заявил, что США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией из-за отказа страны увеличить военные расходы до 5% ВВП.

    Отметим, что напряженность между двумя странами обострилась после того, как Санчес осудил бомбардировки Ирана со стороны США и Израилем, назвав их безрассудными и незаконными.

