Pedro Sançes Trampa: Milyonların taleyi ilə oynaya bilməzsiniz

    Digər ölkələr
    • 04 mart, 2026
    • 12:56
    İspaniyanın Baş naziri Pedro Sançes ABŞ Prezidenti Donald Trampın Vaşinqtonun Madridlə ticarəti azaltmaq barədə təhdidlərinə cavab verib.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, İspaniyanın Baş naziri xalqa televiziya ilə müraciət edib.

    O vurğulayıb ki, İspaniya Yaxın Şərqdə davam edən müharibənin gətirdiyi fəlakətlə mübarizə aparır.

    "Bəşəriyyətin böyük fəlakətləri belə başlayır. Milyonların taleyi ilə "rus ruletkası" oynaya bilməzsiniz", - Baş nazir bəyan edib.

    Xatırladaq ki, iki ölkə arasında gərginlik Sançesin ABŞ və İsrailin İranı bombalamasını pisləməsindən sonra daha da artıb.

