Pedro Sançes Trampa: Milyonların taleyi ilə oynaya bilməzsiniz
Digər ölkələr
- 04 mart, 2026
- 12:56
İspaniyanın Baş naziri Pedro Sançes ABŞ Prezidenti Donald Trampın Vaşinqtonun Madridlə ticarəti azaltmaq barədə təhdidlərinə cavab verib.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, İspaniyanın Baş naziri xalqa televiziya ilə müraciət edib.
O vurğulayıb ki, İspaniya Yaxın Şərqdə davam edən müharibənin gətirdiyi fəlakətlə mübarizə aparır.
"Bəşəriyyətin böyük fəlakətləri belə başlayır. Milyonların taleyi ilə "rus ruletkası" oynaya bilməzsiniz", - Baş nazir bəyan edib.
Xatırladaq ki, iki ölkə arasında gərginlik Sançesin ABŞ və İsrailin İranı bombalamasını pisləməsindən sonra daha da artıb.
