    Педро Санчес: Гибридная война России направлена против всей Европы

    Другие страны
    • 01 октября, 2025
    • 18:35
    Педро Санчес: Гибридная война России направлена против всей Европы

    Европа сталкивается с беспрецедентным вызовом безопасности и должна действовать единым фронтом.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес журналистам в Копенгагене.

    По его словам, серия атак и провокаций, которые фиксируются в разных странах - от Польши до Дании, от стран Балтии до Германии, - являются частью единой стратегии Кремля.

    Испанский премьер также отметил, что оборона Европы не может строиться исключительно на национальных усилиях: "Мы должны выйти за рамки национальных перспектив. Когда речь идет о безопасности Европы, нужен общий взгляд и единое решение".

    Санчес поддержал идею использования замороженных российских активов для помощи Украине и подчеркнул, что "иначе платить за разрушения придется европейским налогоплательщикам".

    Педро Санчес премьер-министр Испании Кремль защита безопасности

