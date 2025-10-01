Педро Санчес: Гибридная война России направлена против всей Европы

Европа сталкивается с беспрецедентным вызовом безопасности и должна действовать единым фронтом.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес журналистам в Копенгагене.

По его словам, серия атак и провокаций, которые фиксируются в разных странах - от Польши до Дании, от стран Балтии до Германии, - являются частью единой стратегии Кремля.

Испанский премьер также отметил, что оборона Европы не может строиться исключительно на национальных усилиях: "Мы должны выйти за рамки национальных перспектив. Когда речь идет о безопасности Европы, нужен общий взгляд и единое решение".

Санчес поддержал идею использования замороженных российских активов для помощи Украине и подчеркнул, что "иначе платить за разрушения придется европейским налогоплательщикам".