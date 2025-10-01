İspaniyanın Baş naziri: Rusiyanın hibrid müharibəsi bütün Avropaya yönəlib
Digər ölkələr
- 01 oktyabr, 2025
- 19:13
Avropa misli görünməmiş təhlükəsizlik çağırışı ilə üzləşir və vahid cəbhə kimi hərəkət etməlidir.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu İspaniyanın Baş naziri Pedro Sançes Kopenhagendə jurnalistlərə bildirib.
Onun sözlərinə görə, Polşadan Danimarkaya, Baltik ölkələrindən Almaniyaya qədər müxtəlif ölkələrdə qeydə alınan hücum və təxribatlar silsiləsi Kremlin vahid strategiyasının bir hissəsidir.
İspaniyanın Baş naziri, həmçinin qeyd edib ki, Avropanın müdafiəsi yalnız milli səylər üzərində qurula bilməz: "Biz milli perspektivlərdən kənara çıxmalıyıq. Avropanın təhlükəsizliyi məsələsində ümumi baxış və vahid qərar lazımdır".
