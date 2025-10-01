İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Digər ölkələr
    • 01 oktyabr, 2025
    • 19:13
    İspaniyanın Baş naziri: Rusiyanın hibrid müharibəsi bütün Avropaya yönəlib

    Avropa misli görünməmiş təhlükəsizlik çağırışı ilə üzləşir və vahid cəbhə kimi hərəkət etməlidir.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu İspaniyanın Baş naziri Pedro Sançes Kopenhagendə jurnalistlərə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Polşadan Danimarkaya, Baltik ölkələrindən Almaniyaya qədər müxtəlif ölkələrdə qeydə alınan hücum və təxribatlar silsiləsi Kremlin vahid strategiyasının bir hissəsidir.

    İspaniyanın Baş naziri, həmçinin qeyd edib ki, Avropanın müdafiəsi yalnız milli səylər üzərində qurula bilməz: "Biz milli perspektivlərdən kənara çıxmalıyıq. Avropanın təhlükəsizliyi məsələsində ümumi baxış və vahid qərar lazımdır".

    Педро Санчес: Гибридная война России направлена против всей Европы
    Spain's PM calls for united European front on security threats

