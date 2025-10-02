Пашинян и Макрон обсудили ситуацию на Южном Кавказе и "Маршрут Трампа"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) итоги Вашингтонской встречи и проект "Маршрут Трампа" (TRIPP).

Как передает Report, об этом Пашинян написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Провел продуктивную встречу в Копенгагене с президентом Эмманюэлем Макроном на полях саммита ЕПС. Мы подтвердили стратегическое партнерство Армении и Франции, обсудили региональные события, итоги Вашингтонского саммита и проект TRIPP. Благодарен за неизменную поддержку Франции", - написал он.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев находился с визитом в Вашингтоне 7-8 августа. В рамках визита лидеры Азербайджана и Армении при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали в Белом доме совместную декларацию. Кроме этого, главы МИД Азербайджана и Армении в присутствии лидеров трех стран парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений.