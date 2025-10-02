İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Paşinyan və Makron Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti və "Tramp marşrutu"nu müzakirə edib

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2025
    • 14:48
    Paşinyan və Makron Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti və Tramp marşrutunu müzakirə edib

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan və Fransa Prezidenti Emmanuel Makron "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammiti çərçivəsində Vaşinqton görüşünün nəticələrini və "Tramp marşrutu" (TRIPP) layihəsini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə N.Paşinyan "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    "Kopenhagendə "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammiti çərçivəsində Prezident Emmanuel Makronla məhsuldar görüş keçirdim. Biz Ermənistan və Fransa arasında strateji tərəfdaşlığı təsdiqlədik, regional hadisələri, Vaşinqton sammitinin nəticələrini və TRIPP layihəsini müzakirə etdik. Fransanın davamlı dəstəyinə görə minnətdaram", - o yazıb.

    Paşinyan makron TRIPP
    Пашинян и Макрон обсудили ситуацию на Южном Кавказе и "Маршрут Трампа"
    Pashinyan and Macron discuss South Caucasus situation, TRIPP

    Son xəbərlər

    15:45

    Azərbaycan və Özbəkistan parlamentlərarası dialoqun inkişafını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    15:43

    Azad edilmiş ərazilərdə bərpa olunan enerji sahəsi ilə bağlı görülən işlər açıqlanıb

    Energetika
    15:41
    Foto

    III MDB Oyunları: Sinxron proqramda finala yüksələn Azərbaycan gimnastları müəyyənləşib

    Digər
    15:38
    Video

    Mançesterdə sinaqoqa hücum nəticəsində iki nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    15:36
    Rəy

    "Sumud"un Qəzzaya yardımı – Qretanın zolağa səfəri, HƏMAS-a dəstəyi - ŞƏRH

    Analitika
    15:35

    Ştefani Ştalmayster: "Dünya Bankı Bakı Limanının maliyyələşdirmə detallarını razılaşdırır" – EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    15:28
    Foto

    İlham Əliyevin Kopenhagendə İtaliya Nazirlər Şurasının Sədri ilə görüşü olub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    15:25

    AQTA sədri Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edib

    Digər
    15:20

    "Qaradağ" GES-də istehsal olunan elektrik enerjisinin həcmi açıqlanıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti