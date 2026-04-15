    • 15 апреля, 2026
    • 13:24
    Пашинян: Ереван не будет шантажировать ЕС ради членства и выиграет при любом раскладе

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна выиграет от курса на евроинтеграцию независимо от решения о ее членстве в Европейском союзе.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом он заявил во время 8-й двусторонней встречи Платформы гражданского общества Армения-ЕС.

    По его словам, Ереван не намерен использовать давление или "шантаж" в процессе сближения с ЕС. "Да, мы приняли закон о начале процесса вступления Армении в ЕС. При этом наша стратегия заключается в том, что мы не будем использовать инструменты шантажа, заявляя, что вы должны принять нас в течение месяца", - отметил он.

    Пашинян также подчеркнул, что даже в случае отказа страна получит выгоду от реформ. "Если Европейский союз решит нас принять - это будет замечательно. Если нет, мы все равно выиграем, потому что станем современной страной, соответствующей самым высоким стандартам", - заявил премьер.

    Армения Никол Пашинян Европейский союз (ЕС) вступление в Евросоюз
    Paşinyan: İrəvan üzvlük naminə Aİ-ni "şantaj etməyəcək"
    Pashinyan: Yerevan won't 'blackmail' EU for membership

