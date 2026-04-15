Пашинян: Ереван не будет "шантажировать" ЕС ради членства и выиграет при любом раскладе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна выиграет от курса на евроинтеграцию независимо от решения о ее членстве в Европейском союзе.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом он заявил во время 8-й двусторонней встречи Платформы гражданского общества Армения-ЕС.

По его словам, Ереван не намерен использовать давление или "шантаж" в процессе сближения с ЕС. "Да, мы приняли закон о начале процесса вступления Армении в ЕС. При этом наша стратегия заключается в том, что мы не будем использовать инструменты шантажа, заявляя, что вы должны принять нас в течение месяца", - отметил он.

Пашинян также подчеркнул, что даже в случае отказа страна получит выгоду от реформ. "Если Европейский союз решит нас принять - это будет замечательно. Если нет, мы все равно выиграем, потому что станем современной страной, соответствующей самым высоким стандартам", - заявил премьер.