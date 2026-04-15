    Paşinyan: İrəvan üzvlük naminə Aİ-ni "şantaj etməyəcək"

    • 15 aprel, 2026
    • 13:31
    Paşinyan: İrəvan üzvlük naminə Aİ-ni şantaj etməyəcək

    Ermənistan Avropa İttifaqına (Aİ) üzvlük barədə qərardan asılı olmayaraq avrointeqrasiya kursundan qazanacaq.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan Ermənistan-Aİ Vətəndaş Cəmiyyəti Platformasının 8-ci ikitərəfli görüşündə bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, İrəvan Aİ ilə yaxınlaşma prosesində təzyiq və ya "şantaj" tətbiq etmək niyyətində deyil. "Bəli, biz Ermənistanın Aİ-yə üzvlük prosesinin başlanması barədə qanun qəbul etdik. Strategiyamız bundan ibarətdir ki, "bizi bir ay ərzində qəbul etməlisiniz" deyərək şantaj alətlərindən istifadə etməyəcəyik", - o qeyd edib.

    N.Paşinyan vurğulayıb ki, hətta imtina halında belə ölkə islahatlardan fayda əldə edəcək. "Əgər Avropa İttifaqı bizi qəbul etmək qərarına gəlsə, bu, əla olacaq. Bu baş verməsə, biz yenə də qazanacağıq, çünki ən yüksək standartlara uyğun müasir ölkəyə çevriləcəyik", - Baş nazir bəyan edib.

    Пашинян: Ереван не будет "шантажировать" ЕС ради членства и выиграет при любом раскладе
    Pashinyan: Yerevan won't 'blackmail' EU for membership

    04:16

    ABŞ İranın dəniz blokadasını keçməyə çalışan 10 gəmini istiqamətləndirib

    03:42

    Tramp ABŞ və Kanada arasında neft daşınması üçün yeni icazələri təsdiqləyib

    03:15

    ABŞ nüvə silahı istehsalını artırır

    02:49

    ABŞ-də benzinin qiyməti hələ iki ay yüksək olacaq

    02:26

    Netanyahu: İsrail və ABŞ-nin İranla bağlı məqsədləri eynidir

    01:50

    Boçorişvili: Gürcüstan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışır

    01:30
    "Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms 2" filminin ikinci mövsümü ictimaiyyətə təqdim olunub

    01:25

    Külevi limanı ilə bağlı sanksiya məsələsi gündəmdən çıxarılıb

    01:02
    "İrəvan: tarixin və itirilmiş irsin əks-sədası" kitabının təqdimatı keçirilib

