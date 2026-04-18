Партия "Тиса" получила 141 из 199 мест в парламенте Венгрии

Оппозиционная партия "Тиса" под руководством депутата Европарламента Петера Мадьяра одержала победу на выборах в Венгрии, получив 141 из 199 мест в Национальном собрании.

Как сообщает Report, об этом заявил Национальный избирательный офис после завершения подсчета 100% голосов избирателей.

Основной соперник "Тисы" - правящая коалиция в составе партии "ФИДЕС" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном и Христианско-демократической народной партии (ХДНП) - получила в парламенте в общей сложности 52 мандата.

Ультраправая партия "Наша Родина" под руководством Ласло Тороцкаи сумела сохранить шесть мест. Остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в парламент.

Отметим, что в парламентских выборах приняли участие более 5 млн 988 тыс. человек.