    "TİSA" Macarıstan parlamentindəki 199 yerdən 141-ni qazanıb

    18 aprel, 2026
    • 23:57
    TİSA Macarıstan parlamentindəki 199 yerdən 141-ni qazanıb

    Avropa Parlamentinin üzvü Peter Macyarın rəhbərlik etdiyi müxalifət partiyası "TİSA" Macarıstan seçkilərində qələbə qazanaraq Milli Assambleyadakı (təkpalatalı parlament) 199 yerdən 141-ni qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Seçki Bürosu seçicilərin bütün 100%-nin səslərinin sayılmasını başa çatdırdıqdan sonra açıqlayıb.

    "TİSA"nın əsas rəqibi, Baş nazir Viktor Orbanın rəhbərlik etdiyi "FİDES" partiyası və Xristian Demokratik Xalq Partiyasından (CDNP) ibarət hakim koalisiya parlamentə cəmi 52 mandat qazanıb.

    Laslo Toroçkayın rəhbərlik etdiyi ifrat sağçı "Vətənimiz" partiyası altı yeri əlində saxlaya bilib. Qalan partiyalar parlamentə düşmək üçün 5%-lik həddi keçə bilməyiblər.

    Qeyd edək ki, parlament seçkilərində 5.988.000-dən çox insan səs verib.

    Партия "Тиса" получила 141 из 199 мест в парламенте Венгрии
    Magyar's parliamentary majority in Hungary increases after final count

