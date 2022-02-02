Партия Ле Пен взяла займ на ее президентскую кампанию в одном из банков Венгрии

Партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен взяла займ в одном из банков Венгрии на фоне проблем, связанных с финансированием ее президентской кампании.

Партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен взяла займ в одном из банков Венгрии на фоне проблем, связанных с финансированием ее президентской кампании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду радиостанция RTL.

По ее данным, речь идет о сумме в 10,6 млн евро. В самой партии заявили, что не будут разглашать название финансового учреждения, выдавшего займ, по соображениям конфиденциальности. Данная сумма полностью покрывается за счет бюджета Франции: участникам первого тура из бюджета компенсируют до 16,8 млн евро, тогда как прошедшие во второй тур могут возместить до 22,5 млн евро, потраченных на свою избирательную кампанию.

Партия долгое время не могла получить кредит на выборы в ряде французских и европейских банков. И кредит был одобрен в венгерском финансовом учреждении после встречи Ле Пен с президентом Венгрии Виктором Орбаном. Он принимал ее в октябре 2021 года в Будапеште, а на минувших выходных они встретились в Мадриде на мероприятии европейских консерваторов. В партии Ле Пен, впрочем, отказались комментировать слухи о возможной причастности Орбана к данной сделке, заявив, что вопрос действительно решался через посредника, однако он не был политиком.

Во время президентской кампании во Франции в 2017 году Ле Пен заявляла, что французские банки отказали ей в выдаче кредитов, и поэтому она была вынуждена обратиться в ряд европейских, американских и российских банков. В 2014 году Ле Пен получила кредит в размере 9 млн евро для финансирования своей кампании в Первом Чешско-Российском банке, что вызвало серьезную полемику во Франции, однако не помешало партии серьезно укрепить свои политические позиции на региональных, а затем и департаментских выборах. При этом Ле Пен подчеркивала, что кредит был выдан на обычных условиях.