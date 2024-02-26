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Парламент Венгрии отправил в отставку президента

Парламент Венгрии отправил в отставку президента Парламент Венгрии принял отставку президента страны Каталин Новак.
Другие страны
26 февраля 2024 г. 20:37
Парламент Венгрии отправил в отставку президента

Парламент Венгрии принял отставку президента страны Каталин Новак.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на своем первом заседании после зимних каникул, которое транслировалось национальным телевидением, депутаты единогласно одобрили заявление главы государства о сложении полномочий.

Новак объявила об отставке 10 февраля на фоне скандала с помилованием человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии. Она признала, что допустила непростительную ошибку, и решила покинуть свой пост. Выступая на заседании парламента, премьер-министр Виктор Орбан поблагодарил ее за работу. Сама она там не присутствовала.

На ее место правящие партии, имеющие в парламенте большинство в две трети голосов, предложили 67-летнего председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока. Голосование по его кандидатуре состоится в понедельник в течение дня. Президента Венгрии сроком на пять лет избирает парламент.

Для выдвижения на этот пост кандидату необходимо заручиться поддержкой не менее 20% депутатов, а для победы в первом туре требуется набрать две трети голосов. Коалиция правящих партий "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и их младших партнеров - христианских демократов - занимает в парламенте 135 мест из 199, поэтому кандидатура Шуйока наверняка будет одобрена.

Оппозиционные партии также предложили своих кандидатов, но ни один из них не смог заручиться необходимыми 20% голосов. При выдвижении кандидатуры Шуйока фракции "Демократической коалиции", социалистов и еще нескольких партий демонстративно покинули зал заседаний. После отставки Новак оппозиция призвала избирать президента не в парламенте, а прямым всенародным голосованием, однако ФИДЕС и христианские демократы отвергли эту инициативу, напомнив, что, когда оппозиция была у власти, подобных идей от нее слышно не было.

Президент Венгрии считается политической фигурой, которая должна объединять всех венгров, именно в этом граждане страны видят его главную роль. В то же время его властные полномочия достаточно ограничены (он подписывает законы, определяет дату выборов, назначает судей и т. п.). Венгрия является парламентской республикой, основная власть сосредоточена в руках премьер-министра и правительства.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstan parlamenti prezidenti istefaya göndərib

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