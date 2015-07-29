Парламент Турции не будет проводить расследование недавних терактов в стране

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Депутаты турецкого парламента большинством голосов отвергли запрос Народно-республиканской партии (НРП) о создании парламентской комиссии для расследования терактов, произошедших в последнее время в стране, передает Report cо ссылкой на ТАСС.

Голосование прошло по итогам экстренного заседания законодательного органа, созванного по инициативе НРП.

Республиканцы предлагали сформировать комиссию, для "расследования причин возросшего количества терактов, угрожающих общественному порядку, и выработки необходимых мер противодействия". НРП 23 июля направила запрос на внеочередной созыв парламента. Это было необходимо по уставу меджлиса, поскольку депутаты в настоящее время находятся на каникулах.