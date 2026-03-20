Парламент Молдовы одобрил в первом чтении денонсацию Устава СНГ
Другие страны
- 20 марта, 2026
- 22:45
Парламент Молдовы одобрил в первом чтении законопроект о выходе из Устава Содружества Независимых Государств.
Как передает Report, это решение было принято на заседании, информация о котором опубликована на сайте законодательного органа.
В постановлении говорится, что Устав Содружества Независимых Государств, принятый 22 января 1993 года в Минске, подлежит денонсации.
Отметим, что Грузия, принятая в члены СНГ в октябре 1993 года, вышла из состава этой организации после военного вмешательства российской армии в августе 2008 года.
В то же время Украина вышла из СНГ после аннексии Крыма российской армией в марте 2014 года.
Последние новости
23:00
Отныне США могут использовать базы Британии для ударов по ИрануДругие страны
22:51
После ударов по Ирану число раненых американских военнослужащих возрослоВ регионе
22:45
Парламент Молдовы одобрил в первом чтении денонсацию Устава СНГДругие страны
22:41
Десантная группа USS Boxer направляется на Ближний ВостокДругие страны
22:27
ЦБ России завершил 2025 год с убыткомДругие страны
22:08
КСИР атаковал Израиль ракетами, а базы США - беспилотникамиВ регионе
21:57
Нидерландские военные покинули Ирак после изменения формата миссии НАТОДругие страны
21:36
Власти США подали иск против Гарвардского университетаДругие страны
21:29