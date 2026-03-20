Парламент Молдовы одобрил в первом чтении денонсацию Устава СНГ

Парламент Молдовы одобрил в первом чтении законопроект о выходе из Устава Содружества Независимых Государств.

Как передает Report, это решение было принято на заседании, информация о котором опубликована на сайте законодательного органа.

В постановлении говорится, что Устав Содружества Независимых Государств, принятый 22 января 1993 года в Минске, подлежит денонсации.

Отметим, что Грузия, принятая в члены СНГ в октябре 1993 года, вышла из состава этой организации после военного вмешательства российской армии в августе 2008 года.

В то же время Украина вышла из СНГ после аннексии Крыма российской армией в марте 2014 года.