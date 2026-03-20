Moldova Parlamenti MDB Nizamnaməsinin ləğvini birinci oxunuşda təsdiqləyib
- 20 mart, 2026
- 22:41
Moldova parlamenti MDB Nizamnaməsindən çıxmaqla bağlı qanun layihəsini birinci oxunuşda təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu qərar qanunverici orqanın saytında yayımlanan iclasda qəbul edilib.
Qətnamədə deyilir ki, 1993-cü il yanvarın 22-də Minskdə qəbul edilmiş Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Nizamnaməsi ləğv edilsin.
Qeyd edək ki, 1993-cü ilin oktyabrında MDB-yə üzv qəbul edilən Gürcüstan 2008-ci ilin avqust ayında Rusiya ordusunun bu ölkəyə hərbi müdaxiləsindən sonra həmin qurumun üzvlüyündən çıxıb.
Eyni zamanda Ukrayna 2014-cü ilin mart ayında Rusiya ordusunun Krımı ilhaq etməsindən sonra həmin qurumun üzvlüyündən çıxıb.
