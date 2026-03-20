    Moldova Parlamenti MDB Nizamnaməsinin ləğvini birinci oxunuşda təsdiqləyib

    • 20 mart, 2026
    • 22:41
    Moldova Parlamenti MDB Nizamnaməsinin ləğvini birinci oxunuşda təsdiqləyib

    Moldova parlamenti MDB Nizamnaməsindən çıxmaqla bağlı qanun layihəsini birinci oxunuşda təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu qərar qanunverici orqanın saytında yayımlanan iclasda qəbul edilib.

    Qətnamədə deyilir ki, 1993-cü il yanvarın 22-də Minskdə qəbul edilmiş Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Nizamnaməsi ləğv edilsin.

    Qeyd edək ki, 1993-cü ilin oktyabrında MDB-yə üzv qəbul edilən Gürcüstan 2008-ci ilin avqust ayında Rusiya ordusunun bu ölkəyə hərbi müdaxiləsindən sonra həmin qurumun üzvlüyündən çıxıb.

    Eyni zamanda Ukrayna 2014-cü ilin mart ayında Rusiya ordusunun Krımı ilhaq etməsindən sonra həmin qurumun üzvlüyündən çıxıb.

    Moldova parlamenti MDB Nizamnaməsi Müstəqil Dövlətlər Birliyi
    Парламент Молдовы одобрил в первом чтении денонсацию Устава СНГ

