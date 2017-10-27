Парламент Каталонии объявил о независимости

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Парламент Автономного сообщества Испании Каталонии объявил о независимости в одностороннем порядке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Напомним, леворадикальная партия "Кандидатура народного единства" (CUP) и выступающая за независимость автономного сообщества коалиция "Вместе за да", обладающие абсолютным большинством, cегодня утром внесли на рассмотрение законодательного органа резолюцию, в которой содержатся слова, что "Каталония превращается в независимое государство в форме Республики". В документе также содержится призыв к "строительству Каталонской республики в качестве независимого, суверенного, правового, демократического и социального государства".

Оппозиционные социалистическая партия Каталонии (PSC), центристская партия "Граждане" и Народная партия Каталонии заявили, что покинут зал заседаний, если резолюция будет выставлена на голосование.

Несколько десятков тысяч человек собрались недалеко от здания каталонского парламента, где состоялось заседание.