Парламент Израиля утвердил госбюджет на 2026 год с рекордными расходами на оборону
Другие страны
- 30 марта, 2026
- 12:26
Парламент Израиля окончательно утвердил госбюджет на 2026 год.
Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.
За документ проголосовали 62 депутата Кнессета, против выступили 55 парламентариев.
Общий объем расходов составляет 699 млрд шекелей ($222 млрд), а на оборону выделено 142 млрд шекелей ($45,5 млрд).
"Кнессет в финальном чтении утвердил государственный бюджет на 2026 год… Общий бюджет является крупнейшим в истории Израиля. Только бюджет министерства обороны составит более 142 млрд шекелей, что является рекордом. Расходы на оборону в том числе предусматривают дополнительные 30 млрд на фоне проведения военной операции "Рык льва", - сообщают СМИ.
