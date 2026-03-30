Парламент Израиля утвердил госбюджет на 2026 год с рекордными расходами на оборону

Парламент Израиля окончательно утвердил госбюджет на 2026 год.

За документ проголосовали 62 депутата Кнессета, против выступили 55 парламентариев.

Общий объем расходов составляет 699 млрд шекелей ($222 млрд), а на оборону выделено 142 млрд шекелей ($45,5 млрд).

"Кнессет в финальном чтении утвердил государственный бюджет на 2026 год… Общий бюджет является крупнейшим в истории Израиля. Только бюджет министерства обороны составит более 142 млрд шекелей, что является рекордом. Расходы на оборону в том числе предусматривают дополнительные 30 млрд на фоне проведения военной операции "Рык льва", - сообщают СМИ.