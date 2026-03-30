İsrail parlamenti büdcəni təsdiq edib: müdafiə xərcləri rekord səviyyədə

    İsrail parlamenti 2026-cı il dövlət büdcəsini təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail KİV-i məlumat yayıb.

    Knessetin 62 deputatı sənədin lehinə, 55 deputatı isə əleyhinə səs verib.

    Xərclərin ümumi məbləği 699 milyard şekel (222 milyard dollar), müdafiə xərcləri isə 143 milyard şekeldir (45,5 milyard dollar).

    "Knesset 2026-cı il dövlət büdcəsini son oxunuşda təsdiq edib. Ümumi büdcə İsrail tarixində ən böyük büdcədir. Təkcə Müdafiə Nazirliyinin büdcəsi 142 milyard şekeldən çox olacaq ki, bu da rekord göstəricidir", - məlumatda bildirilib.

    Парламент Израиля утвердил госбюджет на 2026 год с рекордными расходами на оборону

    Nazir müavini: Azərbaycan mədəniyyəti və milli kinosu üçün ağır itkidir

    Xalq artisti Rasim Balayevlə vida mərasimi keçirilir - YENİLƏNİB

    Nigar Alimova: "Torpaq və əmlak münasibətlərində əsas mesaj şəffaf idarəetmədir"

    Cermeyn Defo "Uokinq" komandasının baş məşqçisi təyin olunub

    Azərbaycanda 11 bağlanmış bankın əmlakları hərraca çıxarılır

    Ombudsman 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə əlaqədar bəyanat yayıb

    Güclü yağışdan sonra Bakıda genişmiqyaslı daxili iməcilik keçirilib

    Sabah Bakıda bəzi yerlərdə yağış yağacaq

