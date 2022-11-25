Парламент Болгарии ратифицировал договор о покупке у США истребителей F-16

Парламент Болгарии в пятницу в двух чтениях принял законопроект о ратификации международного договора "О приобретении восьми новых самолетов F-16C/D Block 70, боеприпасов, средств для обучения, запасных частей, первоначальной поддержке и обучении ВВС Болг

Парламент Болгарии в пятницу в двух чтениях принял законопроект о ратификации международного договора "О приобретении восьми новых самолетов F-16C/D Block 70, боеприпасов, средств для обучения, запасных частей, первоначальной поддержке и обучении ВВС Болгарии".

Как передает Report, об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА).

Отмечается, что в пользу этого решения высказался 151 парламентарий, против - 42, еще 8 - воздержались.

В октябре правительство Болгарии одобрило проект приобретения в США дополнительной партии F-16. Контракт на приобретение болгарскими властями в 8 истребителей F-16 Block 70 стоимостью 1,26 млрд долларов вступил в силу в июле 2019 года. Сделка была сразу же оплачена. В июле 2022 года Болгария получила от США оферту на поставку еще 8 истребителей такого же типа. Срок ответа на оферту истекал в ноябре.

Согласно графику поставок, Болгария должна была получить первый истребитель к середине 2023 года, но из-за пандемии коронавируса эти сроки были сдвинуты на 2025 год.