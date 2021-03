Папа Римский сравнил расизм с вирусом

Папа Римский Франциск сравнил расизм с постоянно мутирующим вирусом.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter .

"Расизм - это вирус, который быстро мутирует и, вместо того, чтобы исчезнуть, скрывается в ожидании", - отметил понтифик.

Он также назвал проявления расизма в современном обществе постыдными, так как они показывают, что предполагаемый социальный прогресс человечества "не так реален определен, как мы думаем".