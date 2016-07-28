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    Папа Римский потерял сознание во время мессы в Польше - ВИДЕО

    Причины инцидента пока не сообщаются

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск потерял сознание во время мессы в Польше, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

    На записи видно, как Франциск внезапно теряет сознание и падает. Ему на помощь пришли находившиеся рядом священнослужители. После этого понтифик выступил с речью перед верующими.

    Причины инцидента пока не сообщаются.

    Папа Римский Франциск приехал в Польшу в рамках католического съезда "Всемирные дни молодежи", который проходит в Кракове 26-31 июля. 

    Ранее известный японский нейрохирург Таканори Фукусима опроверг сообщение итальянского издания Quotidiano Nazionale, согласно которому он якобы обнаружил "небольшую опухоль мозга" у папы Римского Франциска.

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