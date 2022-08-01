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Папа Римский посетит Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября

Папа Римский посетит Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября Папа Римский Франциск посетит Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября 2022 года по приглашению президента республики Касым-Жомарта Токаева.
Другие страны
1 августа 2022 г. 14:28
Папа Римский посетит Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября

Папа Римский Франциск посетит Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября 2022 года по приглашению президента республики Касым-Жомарта Токаева.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Папа Римский Франциск посетит Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября 2022 года. В рамках визита запланированы встречи с высшим руководством страны, а также участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий", - говорится в сообщении.

В ватиканской пресс-службе подтвердили эту информацию, сообщив, что понтифик совершит "объявленное апостольское путешествие в Казахстан" по "приглашению гражданских и церковных властей" для участия в Съезде.

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Версия на английском языке Pope Francis to visit Kazakhstan Sept. 13-15

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