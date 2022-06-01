О нас

Папа Римский Франциск призвал не использовать зерно в качестве оружия

Папа Римский Франциск призвал не использовать зерно в качестве оружия Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность блокировкой поставок зерновых из Украины и призвал не использовать "базовый продукт" в качестве оружия.
Другие страны
1 июня 2022 г. 13:28
Папа Римский Франциск призвал не использовать зерно в качестве оружия

Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность блокировкой поставок зерновых из Украины и призвал не использовать "базовый продукт" в качестве оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом понтифик заявил в среду по завершении коллективной аудиенции.

"Пожалуйста, не надо использовать зерно, базовый продукт, в качестве оружия. Вызывает беспокойство блокировка экспорта зерна из Украины, от которого зависит жизнь миллионов людей, особенно в наиболее бедных странах. Призываю как можно скорее решить эту проблему, чтобы гарантировать универсальное право людей на питание", - передает его слова агентство ANSA.

Отметим, что в связи с проблемами по поставкам продовольствия с начала года цены на пшеницу и кукурузу существенно выросли. Запасов пшеницы, как было отмечено на заседании Совбеза ООН 21 мая, в мире хватит только на десять недель, и ситуация хуже, чем в кризисных 2007-2008 годах.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Посол: Азербайджан и Грузия являются гарантом мира и стабильности на Южном Кавказе
ФотоПосол: Азербайджан и Грузия являются гарантом мира и стабильности на Южном Кавказе
25 мая 2022 г. 17:41
Хаби Алонсо покинет «Реал Сосьедад»
Хаби Алонсо покинет «Реал Сосьедад»
25 мая 2022 г. 23:38
Министр: Представленные на TEKNOFEST Azerbaijan проекты могут привлечь внимание инвесторов
Министр: Представленные на TEKNOFEST Azerbaijan проекты могут привлечь внимание инвесторов
26 мая 2022 г. 13:41
В Азербайджане ведется работа по изменению причины инвалидности ряда лиц
В Азербайджане ведется работа по изменению причины инвалидности ряда лиц
27 мая 2022 г. 12:39
Ильхам Алиев: Мы экономически независимы
Ильхам Алиев: Мы экономически независимы
27 мая 2022 г. 16:40
Число случаев заражения оспой обезьян в Британии достигло 106
Число случаев заражения оспой обезьян в Британии достигло 106
28 мая 2022 г. 04:18
Президент: Турецко-азербайджанское братство – важный фактор для региона, для мира
Президент: Турецко-азербайджанское братство – важный фактор для региона, для мира
28 мая 2022 г. 15:44
На юге Нигерии в давке при раздаче церковной общиной еды погиб 31 человек
На юге Нигерии в давке при раздаче церковной общиной еды погиб 31 человек
28 мая 2022 г. 21:38
На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека
На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека
30 мая 2022 г. 14:40
В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа
В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа
31 мая 2022 г. 10:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi