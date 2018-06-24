Палестинец, раненный в стычках с израильскими военными, скончался

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Палестинец, получивший два дня назад ранения в столкновениях с израильскими властями в секторе Газа, скончался в больнице, сообщил РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра, передает Report.

"29-летний палестинец скончался в больнице от тяжелых ран, которые он получил в прошлую пятницу в столкновениях на востоке города Хан-Юнис", – сказал он.

Таким образом, число палестинцев, погибших в стычках с израильтянами с 30 марта, когда начался "Великий марш возвращения", составило 132, более 14 тысячи раненых. Больше половины потерь пришлось на 14 мая, когда протесты совпали с открытием в Иерусалиме посольства США.