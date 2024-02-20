Палестина назвала вето США на резолюцию в СБ ООН по Газе опасным шагом

Вето США в Совете Безопасности ООН на представленный Алжиром проект ближневосточной резолюции с требованием прекратить огонь в секторе Газа является безрассудным и опасным шагом.

Вето США в Совете Безопасности ООН на представленный Алжиром проект ближневосточной резолюции с требованием прекратить огонь в секторе Газа является безрассудным и опасным шагом.

Как передает Report , об этом заявил в Нью-Йорке постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.

"Вето на этот проект резолюции не только прискорбно, но в то же время абсолютно безрассудно и опасно. Речь идет о защите Израиля даже после того, как он совершает самые шокирующие преступления, обрекая миллионы невинных палестинцев на бесчисленные ужасы", - приводит слова дипломата информационное агентство WAFA.

По словам Мансура, алжирский проект резолюции был внесен на голосование в СБ ООН "именно потому, что Израиль продолжает свое наступление, несмотря на почти единодушные призывы международного сообщества к прекращению огня".

Он напомнил о недавнем решении Международного суда ООН, предписавшего Израилю "обеспечить гуманитарный доступ к палестинскому народу, который на всей территории Газы ежедневно сталкивается со смертью, голодом и принудительным перемещением".