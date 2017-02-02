Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Палата общин приняла законопроект о Brexit во втором чтении 498 голосами против 114.

Как передает Report, об этом сообщается на ее сайте.

Дебаты продолжались два дня. Теперь законопроекту предстоит третье, решающее чтение. Его одобрение в Палате общин и Палате лордов будет означать получение правительством Терезы Мэй парламентской санкции на ведение переговоров о выходе из ЕС.

На прошлой неделе Верховный суд решил, что Парламент должен санкционировать обращение правительства к статье 50 Лиссабонского соглашения и началу формальных переговоров о выходе Великобритании из ЕС.