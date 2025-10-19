Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Пакистан запустил в космос свой первый гиперспектральный спутник

    Другие страны
    • 19 октября, 2025
    • 09:29
    Пакистанская комиссия по исследованию космического пространства и верхних слоев атмосферы (SUPARCO) осуществила успешный запуск первого пакистанского гиперспектрального спутника (HS-1).

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Пакистана.

    Запуск был осуществлен с китайского космодрома Цзюцюань.

    HS-1 оснащен передовой технологией гиперспектральной съемки, позволяющей получать данные в сотнях узких спектральных диапазонов. Эта возможность позволит осуществлять точный мониторинг и анализ землепользования, состояния растительности, водных ресурсов и городского развития.

    "Ожидается, что спутник значительно расширит возможности Пакистана в таких областях, как земледелие, мониторинг окружающей среды, городское планирование и борьба со стихийными бедствиями. Его данные высокого разрешения будут способствовать более эффективному управлению ресурсами и повышению устойчивости Пакистана к климатическим изменениям.

    Кроме того, HS-1 внесет вклад в инициативы в области развития, включая Китайско-пакистанский экономический коридор (CPEC), выявляя риски геоугроз и способствуя развитию устойчивой инфраструктуры", - отмечается в заявлении.

    В ведомстве также подчеркнули, что успешный запуск HS-1 знаменует собой важный шаг вперед в космической программе Пакистана и подтверждает приверженность SUPARCO использованию космических технологий для национального развития.

    Гиперспектральный спутник - это спутник дистанционного зондирования Земли, оснащенный специальной камерой, которая собирает информацию в большом количестве узких спектральных диапазонов, охватывающих видимый свет и инфракрасные лучи.

    Pakistan kosmosa ilk hiperspektral peykini buraxıb

