Пакистан запустил в космос свой первый гиперспектральный спутник

Пакистанская комиссия по исследованию космического пространства и верхних слоев атмосферы (SUPARCO) осуществила успешный запуск первого пакистанского гиперспектрального спутника (HS-1).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Пакистана.

Запуск был осуществлен с китайского космодрома Цзюцюань.

HS-1 оснащен передовой технологией гиперспектральной съемки, позволяющей получать данные в сотнях узких спектральных диапазонов. Эта возможность позволит осуществлять точный мониторинг и анализ землепользования, состояния растительности, водных ресурсов и городского развития.

"Ожидается, что спутник значительно расширит возможности Пакистана в таких областях, как земледелие, мониторинг окружающей среды, городское планирование и борьба со стихийными бедствиями. Его данные высокого разрешения будут способствовать более эффективному управлению ресурсами и повышению устойчивости Пакистана к климатическим изменениям.

Кроме того, HS-1 внесет вклад в инициативы в области развития, включая Китайско-пакистанский экономический коридор (CPEC), выявляя риски геоугроз и способствуя развитию устойчивой инфраструктуры", - отмечается в заявлении.

В ведомстве также подчеркнули, что успешный запуск HS-1 знаменует собой важный шаг вперед в космической программе Пакистана и подтверждает приверженность SUPARCO использованию космических технологий для национального развития.

Гиперспектральный спутник - это спутник дистанционного зондирования Земли, оснащенный специальной камерой, которая собирает информацию в большом количестве узких спектральных диапазонов, охватывающих видимый свет и инфракрасные лучи.