Pakistan kosmosa ilk hiperspektral peykini buraxıb
- 19 oktyabr, 2025
- 09:48
Pakistan Kosmos və Üst Atmosfer Tədqiqat Komissiyası ölkənin ilk hiperspektral peykini ("HS-1") uğurla orbitə buraxıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir.
Kosmosa peyk buraxılışı Çinin Jiuquan mərkəzindən baş tutub. "HS-1", yüzlərlə dar spektral zolaqlarda məlumat əldə etməyə imkan verən qabaqcıl hiperspektral təsvir texnologiyası ilə təchiz edilmişdir.
Bu imkan torpaqdan istifadə, bitki örtüyü, su ehtiyatları və şəhər inkişafının dəqiq monitorinqinə və təhlilinə imkan verəcək. Bundan əlavə, "HS-1" geotəhlükə risklərini müəyyən etməklə və dayanıqlı infrastrukturun inkişafını təşviq etməklə Çin-Pakistan İqtisadi Dəhlizinin (CPEC) daxil olduğu inkişaf təşəbbüslərinə töhfə verəcək.
Nazirlik həmçinin vurğulayıb ki, "HS-1"in uğurla buraxılması Pakistanın kosmik proqramında irəliyə doğru böyük addımdır və komissiyanın milli inkişaf üçün kosmik texnologiyadan istifadə etmək öhdəliyini bir daha təsdiqləyir.