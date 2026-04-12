    • 12 апреля, 2026
    Пакистан предложил Ирану и США совместно патрулировать Ормузский пролив

    Пакистан в рамках ирано-американских переговоров, проходящих в Исламабаде, представил инициативу по регулированию судоходства в Ормузском проливе, предполагающую организацию его совместного патрулирования.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в пакистанском правительстве.

    "Пакистанская сторона представила инициативу, касающуюся регулирования прохождения судов через Ормузский пролив. Данное предложение подразумевает организацию совместного патрулирования в акватории пролива", - сообщил собеседник телеканала.

    Помимо этого, как отметил источник, "переговоры между американской и иранской сторонами носили прямой характер, а Пакистан принимал в них непосредственное участие".

    Ранее газета Financial Times писала, что переговоры между делегациями двух стран зашли в тупик из-за вопроса контроля над Ормузским проливом.

    Напомним, что в Исламабаде завершился первый день переговоров между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Вашингтон на консультациях представляет делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, в которую также входят спецпосланник президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, с иранской стороны в переговорах принимают участие спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Арагчи. На встрече также присутствует начальник штаба сухопутных войск Пакистана Асим Мунир.

    Pakistan İranla ABŞ-yə Hörmüz boğazında birgə patrul xidməti göstərməyi təklif edib
    Pakistan proposes joint patrols for Hormuz in US-Iran talks

    Последние новости

    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    Лента новостей