Пакистан предложил Ирану и США совместно патрулировать Ормузский пролив

Пакистан в рамках ирано-американских переговоров, проходящих в Исламабаде, представил инициативу по регулированию судоходства в Ормузском проливе, предполагающую организацию его совместного патрулирования.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в пакистанском правительстве.

"Пакистанская сторона представила инициативу, касающуюся регулирования прохождения судов через Ормузский пролив. Данное предложение подразумевает организацию совместного патрулирования в акватории пролива", - сообщил собеседник телеканала.

Помимо этого, как отметил источник, "переговоры между американской и иранской сторонами носили прямой характер, а Пакистан принимал в них непосредственное участие".

Ранее газета Financial Times писала, что переговоры между делегациями двух стран зашли в тупик из-за вопроса контроля над Ормузским проливом.

Напомним, что в Исламабаде завершился первый день переговоров между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Вашингтон на консультациях представляет делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, в которую также входят спецпосланник президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, с иранской стороны в переговорах принимают участие спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Арагчи. На встрече также присутствует начальник штаба сухопутных войск Пакистана Асим Мунир.