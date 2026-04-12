    Pakistan İranla ABŞ-yə Hörmüz boğazında birgə patrul xidməti göstərməyi təklif edib

    • 12 aprel, 2026
    • 04:46
    Pakistan İranla ABŞ-yə Hörmüz boğazında birgə patrul xidməti göstərməyi təklif edib

    Pakistan İslamabadda keçirilən İran-ABŞ danışıqları çərçivəsində Hörmüz boğazında gəmiçiliyin tənzimlənməsi ilə bağlı birgə patrul xidmətinin təşkilini nəzərdə tutan təşəbbüs təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistan hökumətindəki mənbəyə istinadən "Al Jazeera" telekanalı məlumat yayıb.

    "Pakistan tərəfi gəmilərin Hörmüz boğazından keçməsinin tənzimlənməsi ilə bağlı təşəbbüs təqdim edib. Bu təklif boğazın akvatoriyasında birgə patrul xidmətinin təşkilini nəzərdə tutur", - telekanalın həmsöhbəti bildirib.

    Bundan əlavə, mənbə qeyd edib ki, Amerika və İran tərəfləri arasındakı danışıqlar birbaşa xarakter daşıyırdı, Pakistan isə bilavasitə iştirak edirdi.

    ABŞ-İran danışıqları ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Yaxın Şərqdə eskalasiya Hörmüz boğazı
    Пакистан предложил Ирану и США совместно патрулировать Ормузский пролив
    Pakistan proposes joint patrols for Hormuz in US-Iran talks

    17:10

