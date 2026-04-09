Пакистан объявил двухдневные каникулы в Исламабаде в преддверии переговоров США-Иран

Власти Пакистана объявили о введении двухдневных каникул в Исламабаде, начиная с сегодняшнего дня, в преддверии переговоров между США и Ираном.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Белый дом заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс возглавит американскую делегацию на переговорах в Исламабаде "в эти выходные".

Отмечается, что в уведомлении, опубликованном администрацией Исламабада вчера поздно вечером, причина не была указана. Однако власти столицы часто объявляют выходные или вводят ограничения по соображениям безопасности в преддверии важных дипломатических мероприятий.