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    Пакистан обвинил Кабул в потворстве талибам

    Руководство пакистанских талибов использует территорию Афганистана для своих нападений

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ МИД Пакистана вызвал афганского посла, чтобы заявить ему протест в связи с минометным обстрелом, совершенным с афганской территории, в результате которого погибли четверо пакистанских военнослужащих.

    Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что в Исламабаде подчеркивают, что этот обстрел может плохо отразиться на дипломатических отношениях между двумя странами.

    Пакистанские власти утверждают, что руководство пакистанских талибов использует территорию Афганистана для своих нападений.

    В свою очередь Кабул обвиняет Пакистан в том, что тот дает пристанище афганским талибам, база которых находится на пакистанской територии в городе Кветта.

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