Пакистан обвинил Кабул в потворстве талибам

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ МИД Пакистана вызвал афганского посла, чтобы заявить ему протест в связи с минометным обстрелом, совершенным с афганской территории, в результате которого погибли четверо пакистанских военнослужащих.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что в Исламабаде подчеркивают, что этот обстрел может плохо отразиться на дипломатических отношениях между двумя странами.

Пакистанские власти утверждают, что руководство пакистанских талибов использует территорию Афганистана для своих нападений.

В свою очередь Кабул обвиняет Пакистан в том, что тот дает пристанище афганским талибам, база которых находится на пакистанской територии в городе Кветта.