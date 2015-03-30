Пакистан направит войска для участия коалиции в операции в Йемене

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Пакистан направит войска для участия в военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил чиновник правительства Пакистана агентству Рейтер.

"Мы ранее пообещали полную поддержку Саудовской Аравии в ее операции против повстанцев и присоединимся к коалиции", - цитирует чиновника агентство.

Ранее МИД Пакистана заявил, что готовится к эвакуации своих граждан и дипломатов, находящихся в Йемене. По данным агентства Франс Пресс, около 3 тысяч пакистанцев на данный момент находятся на территории Йемена.