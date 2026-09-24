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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Пакистан нанес удар по Кандагару на юге Афганистана

    Другие страны
    • 24 сентября, 2026
    • 08:09
    Пакистан нанес удар по Кандагару на юге Афганистана

    Вооруженные силы Пакистана нанесли удар по городу Кандагар на юге Афганистана.

    Как передает Report со ссылкой на TOLO News, удары пришлись по району, расположенному близ девятого района города. Представитель афганского правительства Забихулла Муджахид заявил телеканалу, что атака не нанесла ущерба.

    Позднее министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что удары были нанесены в ответ на предполагаемое нарушение воздушного пространства страны с афганской стороны.

    "Удары были преднамеренными, точными, выверенными и соразмерными и строго ограничивались выявленными военными объектами, непосредственно связанными с попытками нападения на Пакистан", - написал Тарар в X.

    Вооруженный инцидент Пакистан Афганистан
    Pakistan ordusu Əfqanıstanın Qəndəhar şəhərinə zərbə endirib
    Pakistan army strikes Afghanistan's Kandahar
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