Пакистан нанес удар по Кандагару на юге Афганистана

Вооруженные силы Пакистана нанесли удар по городу Кандагар на юге Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на TOLO News, удары пришлись по району, расположенному близ девятого района города. Представитель афганского правительства Забихулла Муджахид заявил телеканалу, что атака не нанесла ущерба.

Позднее министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что удары были нанесены в ответ на предполагаемое нарушение воздушного пространства страны с афганской стороны.

"Удары были преднамеренными, точными, выверенными и соразмерными и строго ограничивались выявленными военными объектами, непосредственно связанными с попытками нападения на Пакистан", - написал Тарар в X.