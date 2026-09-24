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    Pakistan ordusu Əfqanıstanın Qəndəhar şəhərinə zərbə endirib

    Region
    • 24 sentyabr, 2026
    • 08:09
    Pakistan ordusu Əfqanıstanın Qəndəhar şəhərinə zərbə endirib

    Pakistan Silahlı Qüvvələri Əfqanıstanın cənubunda yerləşən Qəndəhar şəhərinə zərbələr endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əfqanıstanın TOLO News telekanalı məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, zərbələr şəhərin doqquzuncu rayonunun yaxınlığındakı əraziyə endirilib.

    Əfqanıstan hökumətinin sözçüsü Zəbihullah Mücahid telekanala açıqlamasında hücum nəticəsində hər hansı zərərin qeydə alınmadığını bildirib.

    Daha sonra Pakistanın informasiya naziri Attaullah Tarar bildirib ki, hücumlar Əfqanıstan tərəfinin hava məkanının pozulmasına cavab olaraq həyata keçirilib:

    "Zərbələr məqsədyönlü, dəqiq və ölçülü olub, yalnız Pakistana hücum cəhdləri ilə birbaşa əlaqəli olduğu müəyyən edilmiş hərbi obyektlərlə məhdudlaşıb".

    Pakistan Əfqanıstan
    Пакистан нанес удар по Кандагару на юге Афганистана
    Pakistan army strikes Afghanistan's Kandahar
    MiniBoss
    MiniBoss

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