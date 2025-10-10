Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026
    Пакистан ликвидировал 30 террористов, причастных к нападению на правительственные войска

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 09:40
    Пакистан ликвидировал 30 террористов, причастных к нападению на правительственные войска

    Силы безопасности Пакистана ликвидировали 30 боевиков, причастных к нападению на пакистанский военный конвой у границы с Афганистаном.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, нападение на военнослужащих произошло 7 октября.

    В результате террористического акта, совершенного в районе Оракзай провинции Хайбер-Пахтунхва, погибли девять солдат и два офицера.

    Отмечается, что ответственность за нападение взяли на себя пакистанские талибы.

    Пакистан талибы Афганистан теракт
    Pakistanda hərbi konvoya hücumda iştirak etmiş 30 terrorçu öldürülüb
    Pakistan military kills 30 militants involved in attack that killed 11 soldiers

