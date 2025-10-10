Пакистан ликвидировал 30 террористов, причастных к нападению на правительственные войска
Другие страны
- 10 октября, 2025
- 09:40
Силы безопасности Пакистана ликвидировали 30 боевиков, причастных к нападению на пакистанский военный конвой у границы с Афганистаном.
Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, нападение на военнослужащих произошло 7 октября.
В результате террористического акта, совершенного в районе Оракзай провинции Хайбер-Пахтунхва, погибли девять солдат и два офицера.
Отмечается, что ответственность за нападение взяли на себя пакистанские талибы.
Последние новости
10:22
Фото
Предотвращена контрабанда бриллиантов из Дубая в БакуПроисшествия
10:20
Фото
Видео
На строящемся третьем пароме типа Ro-Pax будут внедрены новые решенияИнфраструктура
10:16
В результате ночных атак по Киеву пострадало 12 человекДругие страны
10:13
Азербайджанская строительная компания фактически обанкротиласьБизнес
10:06
Глава Конгресса Перу принес присягу в качестве президента - ОБНОВЛЕНОДругие страны
10:04
В Душанбе состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана один на одинВнешняя политика
10:00
Фото
Азербайджан обсудил с ЕС развитие транспортной инфраструктуры НахчыванаИнфраструктура
10:00
Ильхам Алиев прибыл во Дворец наций в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГВнешняя политика
09:55