Пакистан ликвидировал 30 террористов, причастных к нападению на правительственные войска

Силы безопасности Пакистана ликвидировали 30 боевиков, причастных к нападению на пакистанский военный конвой у границы с Афганистаном.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, нападение на военнослужащих произошло 7 октября.

В результате террористического акта, совершенного в районе Оракзай провинции Хайбер-Пахтунхва, погибли девять солдат и два офицера.

Отмечается, что ответственность за нападение взяли на себя пакистанские талибы.