İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026

    Pakistanda hərbi konvoya hücumda iştirak etmiş 30 terrorçu öldürülüb

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2025
    • 09:57
    Pakistanda hərbi konvoya hücumda iştirak etmiş 30 terrorçu öldürülüb

    Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri ölkənin Əfqanıstan sərhədindəki hərbi konvoyuna hücumla əlaqəli 30 döyüşçünü öldürüb.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, hərbiçilərə hücum oktyabrın 7-də baş verib.

    Pakistanın Xeybər-Pahtunva əyalətində baş verən terror aktı nəticəsində 9 əsgər və 2 zabit həlak olub.

    Qeyd edilir ki, hücuma görə məsuliyyəti Pakistan Talibanı öz üzərinə götürüb.

    Pakistan Terror aktı Hücum
    Пакистан ликвидировал 30 террористов, причастных к нападению на правительственные войска
    Pakistan military kills 30 militants involved in attack that killed 11 soldiers

    Son xəbərlər

    10:19

    Lənkəranda avtomobillər toqquşub, 3-ü məktəbli, 2-si tələbə olmaqla 5 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    10:09

    Peru Konqresinin rəhbəri prezident kimi and içib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    10:06

    Ötən gün 40 azərbaycanlı Almaniyadan geri qaytarılıb

    Daxili siyasət
    10:02

    Düşənbədə Azərbaycan və Tacikistan prezidentlərinin təkbətək görüşü olub

    Xarici siyasət
    10:00

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutacaq

    Futbol
    10:00
    Foto
    Video

    Tikintisi davam edən sayca üçüncü RoPax tipli gəmi-bərədə yeniliklər tətbiq olunacaq

    İnfrastruktur
    09:57

    İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Düşənbədəki "Millət" sarayına gəlib

    Xarici siyasət
    09:57

    Pakistanda hərbi konvoya hücumda iştirak etmiş 30 terrorçu öldürülüb

    Digər ölkələr
    09:48
    Foto

    Dubaydan Bakıya brilyant qaşların qanunsuz gətirilməsinin qarşısı alınıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti