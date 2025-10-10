Pakistanda hərbi konvoya hücumda iştirak etmiş 30 terrorçu öldürülüb
10 oktyabr, 2025
- 09:57
Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri ölkənin Əfqanıstan sərhədindəki hərbi konvoyuna hücumla əlaqəli 30 döyüşçünü öldürüb.
"Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, hərbiçilərə hücum oktyabrın 7-də baş verib.
Pakistanın Xeybər-Pahtunva əyalətində baş verən terror aktı nəticəsində 9 əsgər və 2 zabit həlak olub.
Qeyd edilir ki, hücuma görə məsuliyyəti Pakistan Talibanı öz üzərinə götürüb.
