Ожидается открытие перехода "Рафах" в четверг при участии миссии ЕС
Другие страны
- 15 октября, 2025
- 18:22
Возобновление работы пограничного перехода "Рафах" между Египтом и сектором Газа ожидается 16 октября.
Как передает Report, об этом сообщили два источника агентству Reuters.
На месте планируется развертывание миссии Европейского союза.
Источники не уточнили, какие ограничения могут быть применены к желающим пересечь границу.
Последние новости
18:41
Епископ Арагацотнской епархии взят под стражу - ОБНОВЛЕНО-2В регионе
18:34
В школу пойдут более 130 тыс. детей, опоздавших с регистрацией в первый классНаука и образование
18:22
Ожидается открытие перехода "Рафах" в четверг при участии миссии ЕСДругие страны
18:15
Фото
Азербайджан присоединился к платформе Китая в сфере продовольственной безопасностиЗдоровье
18:12
Азербайджан и Нидерланды обсудили международные и региональные вопросыВнешняя политика
18:02
В Азербайджане оборот объектов общепита вырос на 13,2%Бизнес
17:58
В Румынии хакер взломал тюремную систему и сократил сроки 15 людямДругие страны
17:53
Фото
Участникам форума NUFA3 организован ознакомительный тур в ШушеИнфраструктура
17:51
Фото