    Ожидается открытие перехода "Рафах" в четверг при участии миссии ЕС

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 18:22
    Ожидается открытие перехода Рафах в четверг при участии миссии ЕС

    Возобновление работы пограничного перехода "Рафах" между Египтом и сектором Газа ожидается 16 октября.

    Как передает Report, об этом сообщили два источника агентству Reuters.

    На месте планируется развертывание миссии Европейского союза.

    Источники не уточнили, какие ограничения могут быть применены к желающим пересечь границу.

    Лента новостей