Ожидается открытие перехода "Рафах" в четверг при участии миссии ЕС

Возобновление работы пограничного перехода "Рафах" между Египтом и сектором Газа ожидается 16 октября.

Как передает Report, об этом сообщили два источника агентству Reuters.

На месте планируется развертывание миссии Европейского союза.

Источники не уточнили, какие ограничения могут быть применены к желающим пересечь границу.