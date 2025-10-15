Sabah Aİ missiyasının iştirakı ilə "Rəfah" keçidinin açılması gözlənilir
Misirlə Qəzza zolağı arasındakı "Rəfah" sərhəd keçid məntəqəsinin fəaliyyətinin oktyabrın 16-da bərpası gözlənilir.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Reuters" agentliyinə iki mənbə bildirib.
Ərazidə Avropa İttifaqının (Aİ) missiyasının yerləşdirilməsi planlaşdırılır.
Mənbələr sərhədi keçmək istəyənlərə hansı məhdudiyyətlərin tətbiq oluna biləcəyi barədə məlumat verməyib.
