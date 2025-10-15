İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Sabah Aİ missiyasının iştirakı ilə "Rəfah" keçidinin açılması gözlənilir

    Sabah Aİ missiyasının iştirakı ilə Rəfah keçidinin açılması gözlənilir

    Misirlə Qəzza zolağı arasındakı "Rəfah" sərhəd keçid məntəqəsinin fəaliyyətinin oktyabrın 16-da bərpası gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Reuters" agentliyinə iki mənbə bildirib.

    Ərazidə Avropa İttifaqının (Aİ) missiyasının yerləşdirilməsi planlaşdırılır.

    Mənbələr sərhədi keçmək istəyənlərə hansı məhdudiyyətlərin tətbiq oluna biləcəyi barədə məlumat verməyib.

