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Ответственность за теракт в Сомали взяли на себя террористы "Аш-Шабаб"

Ответственность за теракт в Сомали взяли на себя террористы "Аш-Шабаб" Ответственность за кровавый теракт в столице Сомали взяла на себя террористическая организация "Аш-Шабаб".
Другие страны
26 ноября 2021 г. 08:38
Ответственность за теракт в Сомали взяли на себя террористы Аш-Шабаб

Ответственность за кровавый теракт в столице Сомали взяла на себя террористическая организация "Аш-Шабаб".

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", 25 ноября в результате взрыва бомбы в Могадишо погибли не менее восьми человек, 23 пострадали.

Террористы подорвали заминированный автомобиль на пути следования конвоя миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ).

Часть раненых доставили в больницу имени Реджепа Тайипа Эрдогана.

Террористы "Аш-Шабаб" часто совершают атаки на силы безопасности и мирных граждан восточноафриканской страны.​​​​

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Версия на азербайджанском языке Somalidə terror aktının təşkilatçısı məlum olub

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