Ответственность за теракт в Сомали взяли на себя террористы "Аш-Шабаб"

Ответственность за кровавый теракт в столице Сомали взяла на себя террористическая организация "Аш-Шабаб".

Ответственность за кровавый теракт в столице Сомали взяла на себя террористическая организация "Аш-Шабаб".

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", 25 ноября в результате взрыва бомбы в Могадишо погибли не менее восьми человек, 23 пострадали.

Террористы подорвали заминированный автомобиль на пути следования конвоя миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ).

Часть раненых доставили в больницу имени Реджепа Тайипа Эрдогана.

Террористы "Аш-Шабаб" часто совершают атаки на силы безопасности и мирных граждан восточноафриканской страны.​​​​