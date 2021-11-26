Ответственность за теракт в Сомали взяли на себя террористы "Аш-Шабаб"

Ответственность за кровавый теракт в столице Сомали взяла на себя террористическая организация "Аш-Шабаб".
Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", 25 ноября в результате взрыва бомбы в Могадишо погибли не менее восьми человек, 23 пострадали.
Террористы подорвали заминированный автомобиль на пути следования конвоя миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ).
Часть раненых доставили в больницу имени Реджепа Тайипа Эрдогана.
Террористы "Аш-Шабаб" часто совершают атаки на силы безопасности и мирных граждан восточноафриканской страны.